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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан заявил о заинтересованности в участии ОБСЕ в проектах в Карабахе

Как сообщили в Баку, речь идет о проектах, связанных с процессами строительства и реинтеграции в регионе

БАКУ, 19 января. /ТАСС/. Азербайджан заинтересован в участии ОБСЕ в проектах, связанных с процессами строительства и реинтеграции в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на переговорах с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Вене, сообщила в среду пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министр отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ОБСЕ и проектам, реализуемым совместно с организацией - в частности, в развитии транспортных связей, зеленой энергетики, вопросах охраны окружающей среды. В то же время Байрамов выразил заинтересованность Азербайджана в участии ОБСЕ в проектах, связанных с текущим поствоенным периодом, и в частности с процессами по строительству и реинтеграции в регионе", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана добавили, что в ходе переговоров Шмид "была проинформирована о том, что Азербайджан выступает за начало процесса делимитации границы с Арменией без предварительных условий".

"Стороны также обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и другим вопросам", - отмечается в сообщении.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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