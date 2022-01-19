Сына Бжезинского привели к присяге в качестве нового посла США в Польше

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела в среду к присяге нового американского посла в Польше Марка Бжезинского. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома. На ней присутствовали в том числе американская телеведущая, сестра Бжезинского Мика, его 12-летняя дочь Аврора, которые держали Библию во время церемонии приведения его к присяге.

Ранее кандидатуру сына бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского (1977-1981) утвердил Сенат Конгресса.

Марк Бжезинский - юрист, который в администрации 44-го американского лидера Барака Обамы занимал должность посла в Швеции (2011-2015). До этого он был советником по вопросам внешней политики в избирательном штабе Обамы. В администрации 42-го президента Билла Клинтона Бжезинский занимал посты директора по делам России и Евразии, а затем директора по делам стран Балканского полуострова (1999-2001) в Совете национальной безопасности Белого дома.