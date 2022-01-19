Министр ВВС США усомнился в целесообразности больших расходов на гиперзвуковое оружие

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Гиперзвуковые вооружения могут стать полезным дополнением арсенала США, однако высокая стоимость данных систем вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным. Такое мнение выразил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в среду на онлайн-семинаре, организованном Центром в поддержку новой американской безопасности.

Кендаллу был задан вопрос о том, как в США могут ликвидировать отставание от РФ и Китая в сфере развития указанных видов вооружений. "Мы работаем над технологиями, над программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью", - ответил он. Вместе с тем министр подчеркнул, что у военных США отчасти иные задачи, нежели у вооруженных сил указанных стран. "У нас иной набор целей, нежели те, относительно которых беспокоятся они", - добавил он.

"Нам нужно думать о том, что является для нас самым эффективным с точки зрения затрат. Я думаю, что в этом наборе средств есть ниша для гиперзвукового оружия. И я полагаю, что нам нужно продолжить разработку и развертывание подходящих гиперзвуковых вооружений, - подчеркнул Кендалл. - Считаю, нам нужно очень серьезно рассмотреть вопрос о том, какие цели интересуют нас, и о том, какое решение является самым эффективным с точки зрения затрат".

"Для меня это в значительной степени остается открытым вопросом. У гиперзвуковых вооружений есть пара характеристик, которые делают их интересными. У них высокая скорость, они могут преодолевать оборону, сложно определить направление их движения, во всяком случае в сравнении с обычными баллистическими ракетами. Но они также очень дорогие по сравнению с обычными вооружениями. Так что мы очень внимательно разбираемся с этим и решаем, как нам действовать", - пояснил министр.

"Думаю, при предыдущей администрации была спешка с тем, чтобы иметь гиперзвуковые вооружения. В то время я спрашивал, является ли для США это верным путем. У меня по-прежнему есть некоторые вопросы", - уточнил Кендалл. "Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат", - добавил он.