Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с группой посетивших страну сенаторов

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду обсудил ситуацию вокруг Украины с группой американских сенаторов, которые посетили эту страну. Соответствующее заявление распространила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как говорится в документе, "Байден провел виртуальную встречу с группой сенаторов от обеих партий, чтобы обсудить наращивание сил Россией на границе Украины". Некоторые из указанных законодателей ранее "встретились с украинским руководством", отметила Псаки.

"Президент Байден и сенаторы обменялись мнениями о том, как Соединенные Штаты эффективнее всего могут продолжить тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами по поддержке Украины, включая как продолжающееся дипломатическое взаимодействие, направленное на преодоление текущего кризиса, так и меры сдерживания", - говорится в документе. Американский лидер также "согласился тесно сотрудничать с Конгрессом" в вопросе разработки мер "в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины".

В число указанных сенаторов вошли Роб Портман (республиканец от штата Огайо), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Кевин Крамер (республиканец от штата Северная Дакота), Эми Клобушар (демократ от штата Миннесота) и другие.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.