Зеленский призвал к политико-дипломатическим усилиям для разблокирования мирного процесса

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность объединения политико-дипломатических усилий для разблокирования мирного процесса в Донбассе. Он провел в среду телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Владимир Зеленский также отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности", - сообщила пресс-служба офиса президента.

Отмечается, что Зеленский проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также о шагах, предпринимаемых для достижения мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов. Согласно информации, Андерссон со своей стороны подтвердила решительную и твердую поддержку со стороны правительства Швеции суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях. Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.

"Швеция - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии есть рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в 800-900 млн долларов. Будем работать над сохранением этих положительных тенденций. Будем также приветствовать привлечение Швеции к поддержке национальной финансовой системы", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Швеции и президент Украины договорились интенсифицировать двусторонний диалог на самом высоком уровне.