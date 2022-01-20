Что-то пошло не так. В Америке подводят итоги первого года правления Байдена

Джо Байден завершает в четверг свой первый год пребывания на посту президента США явно не так, как ему хотелось бы. Вопреки оптимистичным прогнозам, преодолеть пандемию коронавируса не удалось: в течение последнего месяца в стране в среднем ежедневно заболевали ковидом более 500 тыс. человек, а умирали примерно 1,5 тыс. 10 января был поставлен антирекорд - 1,4 млн инфицированных за сутки. Тем временем Конгресс зарубил третью часть президентской социально-экономической инициативы Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше") на $1,75 трлн, инфляция в годовом исчислении подскочила до 7%, а личный рейтинг Байдена опустился до 42% - почти такого же низкого уровня, какой был у его предшественника Дональда Трампа.

Во внешней политике дела, на первый взгляд, тоже идут из рук вон плохо. Отношения с Россией вернулись к состоянию холодной войны, противоречия с Китаем усилились, возобновить ядерную сделку с Ираном не удалось, КНДР испытывает новые баллистические ракеты, а в Афганистане воцарилось движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое что в Вашингтоне, что в Москве по-прежнему считается террористическим. Однако можно не сомневаться, что, когда Байден 1 марта будет выступать перед обеими палатами Конгресса с очередной речью "О положении страны", все услышат, что ее "положение прочное". Ну а как иначе? Ведь так всегда говорили все президенты. Положение Байдена Но так ли уж плохо положение самого Байдена? Если послушать его политических противников - республиканцев, - то оно просто ужасно. Например, политтехнолог Дэвид Босси, являвшийся заместителем директора предвыборной кампании Трампа, утверждает, что у Байдена был "худший первый год президентства со времен Джимми Картера" (1977-1981). "По прошествии года, в течение которого рейтинг Байдена опускался все ниже и ниже, появилось немало причин для беспокойства в связи с положением нашей страны, - пишет он на сайте телекомпании Fox. - Наши граждане разобщены, и социальная напряженность высока. Президент Байден обещал объединить нас, но даже не пытался это сделать. Он также обещал покончить с пандемией, но при нем мы потеряли больше жизней, чем при президенте Трампе". Босси утверждает, что за свою работу Байден заслуживает оценки не выше F, что соответствует нашей двойке. С ним, похоже, согласен обозреватель газеты The Wall Street Journal Билл Макгурн: "Вначале от Байдена ожидали, что он станет новым Франклином Делано Рузвельтом или Линдоном Джонсоном, то есть президентом, который принесет перемены, а теперь его все чаще сравнивают с Джимми Картером, имя которого стало в Америке синонимом политической непригодности".

Так что же, Байден оказался гостем не из будущего, а из прошлого? Политиком устаревшей модели без новых идей? Он провел 36 лет в Сенате и восемь на посту вице-президента и всегда гордился своим уникальным жизненным опытом, но сейчас не может договориться даже с законодателями из собственной Демократической партии. "Байдена избрали не только потому, что хотели избавиться от Трампа. За него голосовали, поскольку считали его опытным и компетентным человеком. И что нам дал его опыт?" - вопрошает директор Центра политических исследований Вирджинского университета Лэрри Сабато. …или все не так уж плохо? В то же время другой известный политобозреватель Эл Хант, также много лет проработавший в The Wall Street Journal и остающийся частым гостем на американском ТВ, считает, что "в 2021-м не все было плохим". А самым лучшим, конечно же, было отсутствие Трампа в Белом доме. Помимо этого веского аргумента Хант приводит и другие, начиная с самого главного - состояния национальной экономики. Уровень безработицы опустился до 4%, самого низкого с начала пандемии, и ожидается, что в новом году он станет еще ниже. Рост экономики был устойчивым, зарплаты росли чуть быстрее инфляции. Добавим, что число американцев, находящихся за чертой бедности, стало меньше, чем до пандемии, а прибавка к накоплениям граждан США с марта 2020 года оказалась на $2 трлн больше, чем ожидалось. И как показывает исследование банка JPMorgan Chase, речь вовсе не идет о том, что "богатые становятся богаче, а бедные - беднее". "Все ключевые показатели, за исключением инфляции, определенно свидетельствуют о движении в правильном направлении", - отмечает основатель инвестиционного банка Evercore Роджер Алтман.

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А что касается Афганистана, то поспешный вывод сил США и НАТО из этой страны действительно "нанес Байдену политический ущерб и стал трагедией для многих афганцев, которые страдают сейчас от жестокостей "Талибана", признает Хант. Но для Соединенных Штатов, уверен он, это было правильное решение, позволившее им "выйти из бесконечной войны". Таким образом, истина, как всегда, где-то посередине. Кстати, журнал The Atlantic, подводя итоги годичного байденовского правления, просто перечислил все его плюсы и минусы. Их оказалось примерно поровну. Но тогда почему так низок персональный рейтинг президента? Попробуем разобраться. "Омикрона" не ждали Еще во время предвыборной кампании Байден обещал вернуть страну к "нормальности" после хаотичного и непредсказуемого правления своего предшественника. Если под этим подразумевать стабильную работу государственного аппарата, то это ему, безусловно, удалось. И, кстати, за весь год в его команде не было ни одного скандала - резкий контраст с нравами администрации Трампа, делегировавшей сразу несколько человек на скамью подсудимых и даже за тюремную решетку. Однако у Байдена не получилось - и едва ли получится - объединить американцев, разделившихся на два лагеря по идеологическим соображениям. Раскол в обществе за минувший год не уменьшился, и такую ситуацию едва ли можно назвать нормальной. Не вина Байдена, что ему досталось такое политическое наследство, но многие считают, что для преодоления разобщенности в Америке он делает недостаточно. Как и для преодоления пандемии. В годовщину пребывания Байдена на своем посту, 20 января, исполняется ровно два года с тех пор, как в США был официально зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, за это время там было выявлено около 68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 854 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. Общий уровень вакцинации в США невысок - всего 64% населения. И по-прежнему много убежденных антиваксеров.

Благодаря частно-государственному партнерству производство вакцин в нужном количестве было налажено еще при Трампе, а команда Байдена в первые месяцы успешно сумела организовать их распределение по отдельным штатам. В заслугу нынешней администрации ставят и то, что она провела через Конгресс "План спасения Америки" на $1,9 трлн, в соответствии с которым всем гражданам была выделена помощь в размере $1,4 тыс. В то же время "появление штамма "омикрон" показало, что администрация Байдена впустую потратила месяцы и не подготовилась к подобному развитию событий", отмечает обозреватель The New York Times Эзра Клайн. По его словам, "она не виновата в возникновении нового варианта коронавируса, но ее можно упрекнуть в нехватке тестов, эффективных масок и работ по модернизации вентиляционных систем". Прибавьте сюда инфляцию, и станет ясно, что "это президентство проходит не так, как планировалось", считает Клайн. Год пишем, три в уме Пока сохраняется пандемия, нормального функционирования экономики не будет. На этом фоне повышение цен вызывает особую тревогу специалистов, продолжающих рассуждать об опасности стагфляции. Намерение Федеральной резервной системы США в следующем году не менее двух, а то и трех раз повысить учетную ставку, чтобы сдержать инфляцию, неизбежно скажется на темпах роста. Примечательно, что, согласно опросам, самые низкие оценки американцы ставят Байдену за борьбу с пандемией и экономику. Внешней политикой они тоже недовольны, но по традиции уделяют ей гораздо меньше внимания, чем внутренним делам. По ним и будут судить о его работе. Неслучайно в комментариях ведущих газет по поводу годовщины правления Байдена отношения с Россией или Китаем почти не упоминаются. Но если уж говорить об этом, то он достаточно последовательно придерживался подхода к Москве по принципу одновременного "сдерживания и диалога", но ни в том, ни в другом не преуспел. А что касается отношений с КНР, то его ругают просто за отсутствие внятной стратегии на этом направлении. Кстати, журналисты предъявляют ему свои претензии, считая, что он не уделяет им достаточного внимания. Поэтому назначение Байденом на 19 января большой пресс-конференции в Белом доме тоже далеко не случайно. Так же, как и объявление о бесплатной раздаче сотен миллионов защитных масок.