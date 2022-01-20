Байден заявил, что вторжение на Украину будет катастрофой для России

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступил в среду с утверждением, что вторжение России на Украину "станет катастрофой" для Москвы.

"Если они [власти РФ] совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", - утверждал он, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Байден добавил, что партнеры и союзники США "готовы <...> нанести серьезный урон российской экономике".

Нет оснований утверждать, что члены НАТО не будут едины в вопросе ответных действий в отношении РФ на фоне ситуации на российско-украинской границе, заявил в среду президент США.

"У нас были очень откровенные дискуссии, между Владимиром Путиным и мной. Идея о том, что НАТО не будет едино. Я не знаю. Почему? Я говорил со всеми главными лидерами НАТО, у нас был саммит НАТО - Россия", - сказал он. "Я думаю, что мы увидим, что Россия будет нести ответственность, если она вторгнется [на Украину]", - утверждал Байден.

Российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину, заявил Байден.

По словам американского лидера, в случае вторжения на Украину Россия столкнется с "жесткими экономическими последствиями". "Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами", - утверждал Байден.

Байден считает, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом.

На пресс-конференции его спросили, по-прежнему ли он согласен со своим заявлением, которое он сделал после саммита в Женеве, что российский лидер Владимир Путин не стремится к новой холодной войне. "Ответ таков: я думаю, что он все еще не хочет полномасштабной войны, во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, что так и будет. Но я думаю, что он заплатит за это серьезную и огромную цену, <...> и я думаю, он пожалеет, что сделает это", - утверждал американский лидер.

Вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, отметил Байден.

"Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии, а также еще ряда аспектов, а также с учетом того, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас", - сказал он.

В связи с этим Байден выразил точку зрения, что у США и РФ в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности есть пространство для обсуждений. "Так что существует пространство для работы, если он [президент России Владимир Путин] хочет этого", - сказал американский лидер.

Президент США выразил мнение, что Россия "предпримет действия" в направлении вторжения на Украину.

"Я думаю, что он (президент РФ Владимир Путин) не уверен в том, что будет делать. Я думаю, что он пойдет вперед. Он должен что-то сделать", - утверждал Байден, отвечая на вопрос о том, что он ждет от ситуации вокруг Украины.

Байден допускает возможность достижения с РФ каких-либо договоренностей по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине.

"Он [президент России Владимир Путин] сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна - это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Второе - то, что на Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу", - отметил Байден, пояснив, что в этом случае от РФ также будут ожидать соответствующих ответных шагов.

Масштаб санкций США и их союзников будет зависеть от конкретных действий России в отношении Украины, заявил Байден.

Байден пояснил, что считает, что Путин не принял окончательного решения относительно ситуации вокруг Украины.

Байден заявил, что три встречи с Россией по проблемам безопасности ни к чему не привели.