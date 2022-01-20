Точную дату проведения арабского саммита объявят в марте

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. Точная дата проведения следующего саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) будет объявлена в марте текущего года. Об этом заявил в среду в столице Алжира заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.

"Приготовления для организации этой важной встречи подходят к концу", - цитирует его информационное агентство Algeria Press Service. Заки провел в Алжире, где, как ожидается, состоится саммит, встречи с официальными лицами, отвечающими за его подготовку.

По словам заместителя генсека, "точная дата проведения саммита пока еще не определена". "Данный вопрос станет предметом диалога между Алжиром и генеральным секретарем ЛАГ с целью выбрать дату, подходящую для всех сторон, и обеспечить широкое участие арабских лидеров, особенно в санитарной ситуации, которую диктует пандемия коронавируса, требующая принятия профилактических мер", - подчеркнул Заки.

В связи с этим он указал, что "дата саммита будет объявлена во время встречи министров иностранных дел арабских стран, которая состоится 9 марта в штаб-квартире ЛАГ в Каире". На ней же будет выработана повестка саммита.

Саммит ЛАГ должен пройти в Международном центре конференций имени Абделлатифа Рахаля в столице Алжира. В предыдущий раз Алжир принимал у себя арабский саммит в 2005 году.

В конце декабря минувшего года алжирский президент Абдельмаджид Теббун выразил надежду, что предстоящий саммит ЛАГ поможет объединить арабские ряды.