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СМИ: с юга Ливана в сторону Израиля запустили ракету

По информации портала El Nashra, выпущенная ракета упала в море, не достигнув цели

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Неизвестные боевики выпустили в четверг по меньшей мере одну ракету из Южного Ливана в сторону израильской территории. Как сообщил новостной портал El Nashra, реактивная установка, из которой был сделан залп, находилась в районе Аззия к югу от порта Тира.

По информации портала, выпущенная ракета упала в море, не достигнув цели.

Израильские источники не подтвердили перелета снарядов через границу. Тем не менее, по сведениям телеканала Al Jadeed, в небе над югом Ливана появились израильские истребители, которые совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над пограничной местностью.

4 января был сбит беспилотный летательный аппарат, запущенный в воздушное пространство Израиля шиитской вооруженной милицией "Хезболлах". В 2021 году израильские военные сбили несколько БПЛА, которые пересекли границу.

В августе прошлого года бойцы "Хезболлах" обстреляли ракетами позиции израильской армии в районе Шебаа. Эта операция была проведена в ответ на удары израильских ВВС, нанесенные по ливанской территории в местности Джермук и Эш-Шавакир.

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