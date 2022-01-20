Байден заявил, что на саммите США - КНР затронул тему прозрачности вокруг появления ковида

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду заявил, что в ноябре 2021 года во время онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднимал вопрос о прозрачности вокруг появления в мире нового коронавируса.

Американского лидера спросили, почему он "не настаивал на прозрачности" в том, что касается появления в мире COVID-19, на переговорах с китайским коллегой. "Ответ заключается в том, что настаивал. Я поднял вопрос о прозрачности. Я проводил с ним (Си Цзиньпином) много времени. Дело в том, что они (Китай) просто непрозрачны [в том, что касается коронавируса]", - утверждал президент.