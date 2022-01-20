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Глава МИД Италии заявил госсекретарю США о необходимости поддержания диалога с Москвой

Ди Майо подчеркнул необходимость координирования между союзниками в целях выработки единого решения для снижения напряженности между Россией и Украиной

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости продолжать процесс политических переговоров с Москвой в поиске совместно с партнерами единодушного ответа, направленного на снижение напряженности между Россией и Украиной. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства Италии.

"Продолжаются контакты министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо для обсуждения российско-украинского вопроса. В состоявшемся сегодня вечером телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ди Майо отметил общий подход и видение необходимости сохранения каналов диалога с Москвой при уважении всех принципов североатлантического партнерства. Ди Майо считает возможным после заседания Совета Россия - НАТО продолжать прилагать усилия для проведения политических переговоров с Москвой и подчеркнул необходимость координирования между союзниками в целях выработки единого, сбалансированного и адекватного решения для снижения напряженности между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Теги
СШАИталияДи Майо, ЛуиджиБлинкен, Энтони
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