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Глава Минобороны Украины призвал Запад ввести упреждающие санкции против РФ

Ответ на гибридную атаку также мог бы быть гибридным, отметил Алексей Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Глава Минобороны Украины Алексей Резников
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что незамедлительное введение санкций против России может предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт. Соответствующее заявление он сделал в показанном в среду интервью вещательной корпорации Би-би-си.

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"Мне кажется, что ответ на гибридную атаку также мог бы быть гибридным. Уверен, что США и Соединенное Королевство вместе с европейскими партнерами могли бы делать больше для нашей обороны, - полагает Резников. - В экономической сфере - санкции, например, которые можно было бы ввести до вторжения, а не после. Сделать это "до", а не "после" - исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их (Россию)".

Он призвал западных лидеров показать Москве, "что это вторжение обойдется дорого" и что санкции могут быть введены незамедлительно. По словам министра, промедление обернется масштабными проблемами для Европы, так как конфликт между РФ и Украиной приведет к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев в страны ЕС.

"Это будет бедствие не только для Украины, но и для Европы, поскольку несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, соберутся у украинско-польской границы и, вероятно, также у польско-немецкой", - сказал Резников.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаРоссия
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