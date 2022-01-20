Офис главы сессии Генассамблеи ООН получил запрос РФ о брифинге по работе организации

ООН, 20 января. /ТАСС/. Офис председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида получил запрос российской делегации о проведении брифинга по обеспечению бесперебойной работы всемирной организации. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель главы сессии Полина Кубияк.

"Да, я могу подтвердить контакты по вопросу продолжения работы. На данный момент пока нет даты встречи", - сказала она.

Ранее в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков призвал Абдуллу Шахида как можно скорее созвать брифинг о важности бесперебойной работы организации в условиях коронавируса. Российская сторона, отметил он, присоединяется к тем делегациям, которые выступают за возвращение к нормальной работе. По словам дипломата, Россия хотела бы обсудить подробно, по какой логике Секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций.