Politico: страны Балтии попросили США разрешить им передать Киеву американские вооружения

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, указанные страны ждут ответа Госдепартамента. Об этом сообщила в среду американская газета Politico.

Как говорится в материале, "не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине". По словам источников издания, "союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса "земля - воздух". Однако нормы экспортного контроля США предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать эти вооружения, подчеркивается в публикации.

Согласно оценке издания, "на эту процедуру могут потребоваться месяцы". Рассмотрением данного вопроса занимаются сейчас профильные структуры в Вашингтоне. Выдача разрешения третьей стороне на передачу американской техники является трудным делом, для которого требуется разрешение ряда ведомств США, отмечается в статье.

Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) сообщил журналистам издания, что рассчитывает на рассмотрение данного запроса в ускоренном порядке. По его словам, "учитывая срочность ситуации, администрации [президента США Джо] Байдена следует найти политическую волю и решить, как работать быстрее".

Риш также выступил в среду на пресс-конференции. Он отметил, что законодатели призвали администрацию США принять ряд мер для помощи Украине. По его словам, "дополнительные оборонные средства направляются на Украину". "Кроме того, пара наших союзников попросила освободить их от лицензионных обязательств, чтобы они могли предоставить средства. Как я понимаю, этим занимаются", - сказал он.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.