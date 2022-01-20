Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс 2022 года могут быть оспорены

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года могут быть оспорены, если в стране не будет проведена реформа избирательного права. Такое мнение американский лидер озвучил в среду на пресс-конференции в Белом доме.

Байдену был задан вопрос о том, рассматривает ли он вероятность того, что итоги промежуточных выборов могут быть признаны недействительными. "Да, я думаю, что их легко могут признать недействительными. Представьте, если бы [экс-президенту США Дональду] Трампу удалось убедить [бывшего вице-президента Майка] Пенса не утверждать [6 января 2021 года] результаты голосования выборщиков [на выборах главы государства]", - обратился Байден к журналистам.

По его словам, на выборах в Конгресс осенью 2022 года могут быть предприняты аналогичные попытки, которые теоретически имеют шанс увенчаться успехом. "Тогда нам придется пересчитывать голоса и выбрасывать те из них, которые засчитывать нельзя", - указал Байден. По его словам, возможность оспорить итоги промежуточных выборов "напрямую зависит" от того, будет ли в США проведена реформа избирательного права. "На данный момент ни я, ни Демократическая партия не собираемся сдаваться, что означало бы провал попыток [провести эту реформу]", - заключил он.

В минувший четверг Палата представителей Конгресса США одобрила внесенный демократами законопроект о реформировании избирательного права, однако у него практически нет шансов на одобрение сенаторами, поскольку против решительно выступают республиканцы. Указанная инициатива, как заявляют демократы, призвана защитить право американцев на свободное волеизъявление.

В ряде американских штатов, где у власти республиканцы, в прошлом году ужесточили правила, касающиеся контроля при проведении голосования, в том числе по почте. Республиканцы объяснили это необходимостью предотвращения фальсификаций на выборах. Демократы заявляют, что данные шаги их оппоненты осуществляют, чтобы затруднить голосование для определенных категорий граждан. Законопроект, о котором идет речь, направлен, в частности, на противодействие таким мерам.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет: каждая из двух партий занимает по 50 мест. Трамп ранее высказывал мнение, что Республиканская партия на выборах 2022 года сможет получить контроль над Палатой представителей Конгресса США, а демократов, включая Байдена, ждет политический крах.