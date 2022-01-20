Депутат Бундестага призвал сосредоточиться на диалоге с Россией, а не на взаимных угрозах

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Вербальная деэскалация нужна в отношениях Запада и России, санкционные требования не идут на пользу переговорному процессу. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

"Прежде всего, я придерживаюсь мнения, что нет смысла сейчас соревноваться в санкционных требованиях. Я выступаю за словесное разоружение и за поддержку дипломатических усилий. Сейчас настало время для переговоров на высоком уровне, а не для череды советов или требований ввести санкции", - сказал политик.

Председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мюцених ранее заявил, что не разделяет опасений России по поводу вопросов безопасности в Европе, но считает нужным попытаться понять ход мыслей и логику Москвы. Штегнер сказал, что согласен с этой позицией однопартийца. "Мы должны понимать наших партнеров и собеседников, чтобы найти решение конфликта, приемлемое для всех сторон", - полагает политик. При этом он добавил, что совершенно необязательно в таких случаях вставать на сторону другой стороны.

"Сейчас нужны деэскалация и сдержанность. И я выступаю за сдержанность в риторике, которая исходит от немецкой стороны. Но при этом Россия тоже должна попытаться поставить себя на место Украины и Европы, - считает представитель СДПГ. - Россия могла бы немедленно разрядить ситуацию, к примеру сократив на 20% численность войск на границе с Украиной, и обеспечить таким образом отправную точку для новых переговоров".