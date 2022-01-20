Пхеньян намекнул на выход из моратория на запуски МБР и ядерные испытания

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. КНДР рассмотрит возможность возобновления временно приостановленных видов деятельности в связи с враждебными шагами со стороны США. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК в репортаже об итогах прошедшего днем ранее в Пхеньяне под председательством лидера страны Ким Чен Ына заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Участники встречи пришли к выводу, что "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать", а конфронтация с Вашингтоном принимает "затяжной характер", отмечает ЦТАК.

В этой связи "соответствующим органам дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности", отмечается в сообщении. По мнению южнокорейских экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерные испытания, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.

На заседании Политбюро ЦК ТПК принято решение немедленно начать работу по укреплению национальной обороны, используя "физические средства, способные эффективно контролировать враждебные действия США против КНДР, которые становятся все более серьезными день ото дня", говорится в сообщении ЦТАК.

В нем также отмечается, что "нынешняя американская администрация настойчиво пытается лишить КНДР ее права на самооборону". "За последние несколько лет, прошедшие после саммита КНДР и США, Вашингтон провел сотни военных маневров, поставляя в Южную Корею сверхсовременные вооружения и размещая стратегическое ядерное оружие в районе Корейского полуострова, угрожая тем самым нашему государству", - подчеркивает агентство.

На прошлой неделе Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения. Санкции были введены после запусков Пхеньяном ракет 5 и 11 января 2022 года.