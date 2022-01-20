СМИ: Зеленский заявил сенаторам США, что санкции "после вторжения" России не имеют смысла

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил посещавшим ранее на этой неделе Киев американским сенаторам, что заявления о введении санкций "после вторжения" РФ на Украину не имеют смысла и рестрикции нужно ввести сейчас. Об этом пишет в среду со ссылкой на источник портал Axios.

"Президент [Украины] очень четко сказал: санкции в отношении "Северного потока - 2" должны быть введены сейчас. Любые условные меры против "Северного потока - 2" и другие санкции не помогут", - заявил порталу человек, близкий к Зеленскому. По его мнению, меры, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически подстегивают" Москву.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.