Опрос: рейтинг основных кандидатов в президенты Южной Кореи сравнялся

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Основные кандидаты на пост президента Республики Корея - Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии "Тобуро" и его соперник Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии "Гражданская сила" - имеют приблизительно равные шансы на победу на предстоящих 9 марта выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного 17-18 января социологическим бюро Gallup Korea среди тысячи совершеннолетних граждан страны.

По его данным, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 34,9% опрошенных, что на 2,7 п. п. меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 36,1%, увеличившись за тот же период на 6,9 п. п. Разница в 1,2 п. п. находится в пределах статистической погрешности в 3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте находится кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, за которого готовы проголосовать 13,5% респондентов.

Данные соцопроса говорят о том, что позиции Юн Сок Ёля не только не пошатнулись, но, напротив, укрепились после того, как на минувшей неделе телеканал MBC опубликовал записи частных разговоров его жены Ким Гон Хи с журналистом. В одном из фрагментов женщина заявила, что обвинения в сексуальных домогательствах против консервативных политиков не выдвигаются, поскольку они, в отличие от демократов, всегда следят за тем, чтобы жертвам хорошо заплатили.