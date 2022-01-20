Лидеры КНР и Белоруссии обменялись поздравлениями в честь 30-летия дипотношений двух стран

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отметил Си Цзиньпин, за прошедшие 30 лет китайско-белорусские отношения упорно двигались вперед, традиционная дружба двух стран крепнет день ото дня. "Стороны обладают нерушимым политическим доверием, сотрудничество в различных областях достигло значительных результатов, стороны оказывают взаимную твердую поддержку в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, тесно и эффективно сотрудничают в региональных и международных делах", - приводит его слова телеканал.

Председатель КНР отметил, что он придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений. "Готов и дальше работать вместе с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко, чтобы использовать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений в качестве возможности для продвижения всестороннего стратегического партнерства Китая и Белоруссии, а также совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь" и достижения новых результатов на благо двух стран и их народов", - указал он.

В свою очередь Лукашенко отметил, что за минувшие 30 лет отношения Белоруссии и Китая развились от отношений дружбы и сотрудничества до всестороннего стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Он также отметил, что сотрудничество двух стран в различных направлениях достигло значительных результатов.