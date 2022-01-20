В Сеуле напряженно следят за дальнейшими шагами Пхеньяна

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Диалог и дипломатия остаются единственным ключом к построению прочного мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении Министерства объединения Республики Корея, опубликованном в четверг после того, как КНДР намекнула на возможность возобновления пусков межконтинентальных баллистических ракет и ядерных испытаний.

"Правительство Южной Кореи напряженно и внимательно следит за последними шагами Севера. Мы будем тщательно готовиться к возможному ухудшению ситуации, тесно координируя действия с другими странами, чтобы сохранить стабильность на Корейском полуострове", - отмечается в документе.

"Считаем, что диалог и дипломатия - единственное решение для прочного мира", - резюмируют авторы заявления.

Агентство ЦТАК ранее сегодня сообщило о состоявшемся в среду в Пхеньяне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). По данным ЦТАК, участники встречи пришли к выводу, что враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать, а конфронтация с Вашингтоном принимает затяжной характер.

В этой связи соответствующим органам дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности, отмечается в сообщении. По мнению южнокорейских экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.

На заседании Политбюро ЦК ТПК принято решение немедленно начать работу по укреплению национальной обороны, используя "физические средства, способные эффективно контролировать враждебные действия США против КНДР, которые становятся все более серьезными день ото дня", говорится в сообщении ЦТАК.