Демократы в Сенате США не смогли ограничить правило использования "филибастера"

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США не смогли добиться изменения правил рассмотрения законодательных инициатив применительно к законопроекту о реформировании избирательного права в США. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Против данной инициативы проголосовали 52 законодателя: все республиканцы и сенаторы-демократы Кирстен Синема (от штата Аризона) и Джо Манчин (от Западной Вирджинии).

Ранее законопроект о реформировании избирательного права не прошел процедурное голосование в верхней палате Конгресса. На голосование был вынесен вопрос о прекращении дебатов о законопроекте. Согласно нынешним правилам, для прекращения дебатов о какой-либо инициативе требуются голоса 60 сенаторов из 100. Представители обеих партий сейчас контролируют равное количество мест в Сенате - по 50. Однако, поскольку пост вице-президента занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев появляется преимущество. Вице-президент США - председатель Сената и может поддержать ту или иную позицию, если при рассмотрении вопроса голоса законодателей разделятся поровну.

После подведения итогов процедурного голосования сенаторы перешли к обсуждению предложения об изменении правил рассмотрения законопроекта. Демократы предлагали разрешить прекратить дебаты о нем простым большинством, а не 60 голосами, как требуют действующие правила. Как поясняет агентство Associated Press (AP), данное предложение ограничило бы возможность республиканцев использовать так называемую тактику филибастера (флибустьерства). Этот прием позволяет законодателям намеренно на бесконечно долгое время затягивать обсуждение того или иного законопроекта. Иногда одной угрозы подобной обструкции достаточно, чтобы снять вопрос с повестки дня. Речь идет об изменении правил применительно только к законопроекту об избирательной реформе, подчеркивает AP.

Для изменения правил рассмотрения законопроекта демократам требовались голоса всех 50 членов их партии в Сенате, а также голос Харрис.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден, для которого законопроект о реформе избирательной системы являлся одним из ключевых в повестке, выразил разочарование в связи с итогами двух голосований в Конгрессе. "В основе нашей демократии лежит базовый принцип: право голоса и право на то, чтобы голос [человека] учитывался. Этот принцип подвергся нападению год назад, когда жестокая толпа предприняла попытку переворота, стремясь противостоять воле народа (речь о штурме Капитолия 6 января 2021 года). И сегодня в одном штате за другим контролируемые республиканцами законодательные собрания предпринимают беспрецедентные усилия по ущемлению священного права голоса", - говорится в письменном заявлении Байдена.

"Я глубоко разочарован, что Сенат США не смог вступиться за нашу демократию. Я разочарован, но меня это не останавливает", - добавил он. По словам президента, администрация США продолжит работать над "продвижением законодательства, необходимого для защиты права голоса", а также "настаивать на [способствующих этой цели] процедурных изменениях в Сенате".

Реформа избирательного права

Законопроект о реформировании избирательного права, как заявляют демократы, призван защитить право американцев на свободное волеизъявление. В ряде американских штатов, где у власти республиканцы, в прошлом году ужесточили правила, касающиеся контроля при проведении голосования, в том числе по почте. Республиканцы объяснили это необходимостью предотвращения фальсификаций на выборах. Демократы заявляют, что данные шаги их оппоненты осуществляют, чтобы затруднить голосование для определенных категорий граждан. Инициатива, о которой идет речь, направлена, в частности, на противодействие таким мерам.

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект на прошлой неделе. Демократам в нижней палате удалось обеспечить принятие инициативы по упрощенной процедуре путем ее включения в другой законопроект, несмотря на противодействие со стороны республиканцев.