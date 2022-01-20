ОАГ осудила участие фигуранта дела о теракте в Аргентине в инаугурации главы Никарагуа

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду осудил присутствие на инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги вице-президента Ирана по экономическим делам Мохсена Резаи, которого в Аргентине подозревают в причастности к теракту у еврейского культурного центра (исп. AMIA) в Буэнос-Айресе.

"Поддержать усилия Аргентинской Республики, добивающейся правосудия в связи с терактом у AMIA, и осудить визит Резаи в Никарагуа и наше полушарие", - говорится в резолюции Постоянного совета ОАГ.

По данным аргентинской газеты La Nación, совместное заявление поддержали Антигуа и Барбуда, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, США, Гренада, Гондурас, Парагвай, Перу и Доминиканская Республика. Страны также призвали власти Никарагуа и всех членов Интерпола "действовать должным образом" в отношении лиц, которые были объявлены в международный розыск в связи с расследованием теракта в Буэнос-Айресе.

Представитель Никарагуа на заседании Постоянного совета ОАГ заявил, что республика "вольна приглашать, кого хочет".

Ранее МИД Аргентины выразил протест Никарагуа и заявил, что присутствие иранского чиновника на прошедшей 10 января церемонии, на которую был также приглашен представитель южноамериканской республики, представляет собой "оскорбление для аргентинского правосудия и жертв ужасного теракта", который произошел в 1994 году.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого.