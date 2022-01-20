Глава МИД Венгрии прокомментировал обвинения о тесном сотрудничестве с РФ в энергетике

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Политические заявления не согреют дома в Европе. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя обвинения в адрес Будапешта о якобы слишком тесном сотрудничестве с РФ в сфере энергетики.

"Это то, что я говорю своим коллегам, которые критикуют нас за долгосрочное сотрудничество с Россией, - дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их - с помощью природного газа", - сказал он.

Сийярто добавил, что заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа стало бы ключом к решению энергокризиса в Европе. "Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками", - сказал он.

Сийярто при этом отметил, что Россия в этой сфере проявила себя надежным партнером. "Если говорить об энергетике, то должен сказать, что мы очень довольны сотрудничеством с Россией, - сказал он. - По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем".

О ситуации на мировом рынке газа

Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах. На этом фоне цена газа в Европе осенью прошлого года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре - $2 000.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который "Газпром" поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке. По словам главы государства, Россия заинтересована в долгосрочных контрактах, тогда как философия стран ЕС в сфере регулирования рынка газа в последнее время заключалась в отказе от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, которые якобы являются более рыночным инструментом.