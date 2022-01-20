Глава МИД Венгрии заявил, что Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она серьезно думает о евроатлантической интеграции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление Украины в НАТО.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции, - сказал он. - Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков".

Сийярто указал, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине. "Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим, - продолжил он. - Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам".

Сийярто находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.