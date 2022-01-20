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Пандемия COVID-19

Венгрия хочет скорее договориться с Россией о производстве вакцины "Спутник V"

Российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, отметил глава МИД республики Петер Сийярто

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает как можно скорее договориться с Россией о производстве вакцины "Спутник V" на своих предприятиях. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД республики Петер Сийярто.

"Мы сейчас строим наш государственный завод по производству вакцин, который начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве "Спутника V", и мы уже начали переговоры [по этому вопросу]", - отметил Сийярто. "Мы бы хотели завершить эти переговоры как можно скорее", - подчеркнул он, отметив, что российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, где ей воспользовались уже почти миллион человек.

Теги
РоссияВенгрияПандемия COVID-19
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