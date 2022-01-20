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Протесты в Казахстане
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Токаев освободил Дарына Туякова от должности заместителя министра обороны Казахстана

Туяков занимал пост с октября 2020 года

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в четверг Дарына Туякова от должности заместителя министра обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"Распоряжением главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", - говорится в документе.

Туяков занимал пост с октября 2020 года.

В среду Токаев освободил от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначил на этот пост Руслана Жаксылыкова. Как отметил президент, прежний глава Минобороны не проявил командирских качеств, когда в стране начались беспорядки.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

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