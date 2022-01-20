Лукашенко заявил, что Белоруссия и КНР выходят на новый этап "железного братства"

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия и Китай являются стратегическими партнерами и планомерно выходят на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства". Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, - отметил Лукашенко. - Планомерно выходим на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства". По его мнению, в этих словах заложены успехи двух стран и достижения "в политике, экономике, гуманитарной и военно-технической областях, сфере безопасности".

По данным пресс-службы, также поступило поздравление в адрес главы белорусского президента от китайского лидера. В нем, Си Цзиньпин констатировал, что в течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-белорусские отношения упорно движутся вперед, а дружба между двумя странами становится крепче.