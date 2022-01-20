Главы парламента Армении и Палаты представителей США обсудили региональные вопросы

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян и председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Вашингтоне обсудили ситуацию после боевых действий в Нагорном Карабахе, а также на армяно-азербайджанской границе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба законодательного органа Армении.

"Спикер армянского парламента проинформировал своего коллегу о нынешнем этапе нагорнокарабахского конфликта и ситуации в регионе после 44-дневной войны. Он подтвердил готовность Армении работать во имя прочного мира и безопасности в регионе. Симонян подчеркнул, что власти Азербайджана продолжают открыто угрожать суверенитету и территориальной целостности Армении, посягать на ее территорию", - отмечается в сообщении.

Как указывается в пресс-релизе, "стороны согласились, что окончательное урегулирование нагорнокарабахского конфликта может быть достигнуто только путем мирных переговоров под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ". "Также обсуждены вопросы, связанные с немедленным освобождением Азербайджаном армянских военнопленных и открытием всех коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы армянского парламента.

В ходе встречи Нэнси Пелоси была награждена Орденом Почета по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и США за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-американских отношений.