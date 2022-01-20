В Алма-Ате при беспорядках пострадали восемь пожарных

АЛМА-АТА, 20 января. /ТАСС/. Восемь пожарных получили травмы, выполняя свои обязанности в ходе беспорядков в Алма-Ате, на две пожарные части были совершены нападения, рассказал в четверг ТАСС начальник департамента ЧС Алма-Аты Руслан Касыбаев.

"При захвате техники пострадало восемь сотрудников службы пожаротушения, у одного из них огнестрельное ранение в руку без особого поражения. Так, в ночь с 5 на 6 января <...> при тушении [горящего мусора] бесчинствующие забрали у пожарных пожарную автоцистерну АЦ-5-40, угрожая бутылкой с зажигательной смесью. Тогда при попытке вернуть автоцистерну и получил огнестрельное ранение левой руки пожарный-спасатель СПЧ-5 младший сержант гражданской защиты Базарбек Зангар", - сказал Касыбаев.

В ходе тушения пожаров в городе пожарные подвергались нападениям со стороны погромщиков, которые повреждали и угоняли технику. Всего было повреждено 18 единиц техники, захвачено семь единиц, из которых пять сожжены, а еще две пожарные смогли вернуть своими силами. Сейчас большая часть техники отремонтирована пожарными.

Касыбаев отметил, что было два нападения на пожарные части. "5 января в 09:34 группа вооруженных людей пыталась проникнуть в здание специализированной пожарной части № 2 <...>. Благодаря выдержке личного состава путем переговоров удалось предотвратить захват пожарной части и техники", - сказал Касыбаев.

В тот же день участники беспорядков попытались проникнуть на территорию пожарной части № 8. К ней подошли около 50-60 вооруженных людей. Начальник части Азат Темирбаев вышел на переговоры, пытаясь образумить толпу. Ему удалось спасти своих подчиненных и технику. Нарушители порядка ушли, лишь разбив стекла гаража.

Работа пожарных во время беспорядков

По словам Касыбаева, пожарные, несмотря на препятствия со стороны участников беспорядков, продолжали свою работу по спасению людей.

Так, 5 января поступило сообщение о пожаре в здании управления Комитета правовой статистики и специальным учетам Генпрокуратуры по Алма-Ате, внутри которого остались запертыми сотрудники. "По прибытии было обнаружено, что люди, находящиеся внутри, не могут самостоятельно покинуть здание, некоторые из них забрались на кровлю. Пожарные, подвергаясь побоям и погромам пожарной техники, приступили к спасению людей. При помощи автолестницы, ручных пожарных лестниц и спасательных веревок удалось спасти 27 и эвакуировать 35 человек", - сказал Касыбаев.

Пожарные потушили возгорание, после чего участники беспорядков заперли внутри уже пожарных и снова устроили поджог. При помощи внутреннего противопожарного водоснабжения запертые пожарные вновь потушили возгорание и спаслись. При возвращении пожарный автомобиль понес дополнительные повреждения, при этом во время тушения пожара участниками беспорядков были угнаны три единицы техники.

По словам Касыбаева, к ночи 5 января, когда обстановка в городе стала критической, пожарные подразделения стали подвергаться непрерывным атакам толпы. Так, при тушении пожара в магазине, расположенном в жилом доме на проспекте Абая, толпа вооруженных людей не позволила технике подъехать к месту происшествия. Тогда пожарные спрятали машину в безопасном месте, а тушение пожара начали с помощью пожарной колонки и рукавов, работая с помощью уличного водоснабжения. Им удалось спасти из огня пожилую женщину. Возвращаясь с вызова, пожарные отбили у погромщиков двух девушек, избитых демонстрантами, и спрятали их на территории пожарной части.