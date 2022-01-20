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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване заявили, что не предъявляют Баку предусловий для начала демаркации границ

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Армения не предъявляет Азербайджану предварительных условий для начала процесса демаркации государственной границы и призывает выполнить ранее достигнутые договоренности по снижению напряженности. Как в четверг сообщает Armenpress, об этом заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

"По вопросу демаркации Армения не имеет предварительных условий. Речь идет о договоренностях. В заявлени от 26 ноября премьер-министра Армении, президента РФ и президента Азербайджана отмечено, что стороны договорились предпринять шаги по стабилизации и повышению безопасности в армяно-азербайджанской пограничной зоне и работать над формированием трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации", - отметил он.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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