В Алма-Ате обнаружили захоронения боевиков, ликвидированных в ходе беспорядков

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Полиция Казахстана сообщила об обнаружении в Алма-Ате захоронений боевиков, уничтоженных во время беспорядков в республике. Об этом передает в четверг Telegram-канал "Алматинская трагедия", публикующий официальную информацию об антитеррористической операции в Казахстане.

"Да, подтверждаю информацию, - приводит канал слова официального представителя департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек по поводу информации о неучтенных захоронениях боевиков.

"Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - пояснила Азирбек.

Ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков неизвестные лица совершили по меньшей мере семь нападений на морги, в ходе которых были похищены тела 41 погибшего.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе встречи лидеров стран - участниц ОДКБ, состоявшейся 10 января в формате видеоконференции, что участники беспорядков нападали в ночное время на морги, забирали тела погибших подельников, также тела боевиков увозили прямо с мест вооруженных столкновений с силами правопорядка. Глава государства отметил, что такую практику используют международные террористы, которые таким образом заметают свои следы.