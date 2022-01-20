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Протесты в Казахстане

В Алма-Ате обнаружили захоронения боевиков, ликвидированных в ходе беспорядков

Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек сообщила, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Полиция Казахстана сообщила об обнаружении в Алма-Ате захоронений боевиков, уничтоженных во время беспорядков в республике. Об этом передает в четверг Telegram-канал "Алматинская трагедия", публикующий официальную информацию об антитеррористической операции в Казахстане.

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"Да, подтверждаю информацию, - приводит канал слова официального представителя департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек по поводу информации о неучтенных захоронениях боевиков.

"Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - пояснила Азирбек.

Ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков неизвестные лица совершили по меньшей мере семь нападений на морги, в ходе которых были похищены тела 41 погибшего.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе встречи лидеров стран - участниц ОДКБ, состоявшейся 10 января в формате видеоконференции, что участники беспорядков нападали в ночное время на морги, забирали тела погибших подельников, также тела боевиков увозили прямо с мест вооруженных столкновений с силами правопорядка. Глава государства отметил, что такую практику используют международные террористы, которые таким образом заметают свои следы.

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