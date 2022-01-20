Израиль подписал контракт о закупке в Германии трех подлодок на €3 млрд

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Министерства обороны Израиля и ФРГ и германская компания ThyssenKrupp подписали в четверг соглашение о разработке и производстве трех перспективных подводных лодок для израильских ВМС за €3 млрд. Об этом сообщила в четверг пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"По итогам многолетнего процесса планирования и переговоров Минобороны Израиля, Минобороны Германии и ThyssenKrupp договорились о разработке и производстве трех подводных лодок ВМС Израиля. Соглашение было подписано сегодня [в четверг]", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "Израиль купит три подводные лодки новой серии "Дакар" по соглашению на сумму около €3 млрд", отметив, что "первая подлодка будет поставлена в течение девяти лет".

В пресс-службе указали, что правительство Германии "финансирует часть контракта за счет гранта в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2017 году". Израиль ранее приобрел у Германии шесть подводных лодок типа "Дельфин", которые считаются самым дорогостоящим оружием местной армии.

Кроме того, "стороны подписали соглашение о промышленном стратегическом сотрудничестве на сумму более €850 млн", указали в пресс-службе. Документ касается "инвестиций в израильскую промышленность, в том числе в оборонные компании", добавили в Минобороны, отметив, что "это детальное соглашение с заранее оговоренной инвестиционной составляющей", которое "приведет к открытию новых рынков, профессиональной подготовке, технологическому развитию и возможностям трудоустройства".

Министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил правительство Германии "за помощь в продвижении соглашения и его приверженность безопасности Израиля". "Я уверен, что новые подводные лодки улучшат возможности ВМС Израиля и будут способствовать сохранению превосходства Израиля в области безопасности в регионе", - добавил глава оборонного ведомства, чьи высказывания распространила пресс-служба минобороны.