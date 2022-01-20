Совместные военно-морские учения Ирана, КНР и России в Индийском океане начнутся 21 января

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана начнутся в пятницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу иранской армии сообщило в четверг агентство ISNA.

В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельбу по мишеням. В качестве целей тренировок называется укрепление безопасности международных торговых путей, борьба с пиратством и морским терроризмом, а также обмен опытом.

В среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту сообщила, что три корабля Тихоокеанского флота прибыли в иранский порт Чахбехар для участия в совместных учениях Ирана, России и Китая. Отряд кораблей вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до наступления 2022 года.