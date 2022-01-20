Республика Корея считает, что КНДР ведет подготовку военного парада

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Власти Южной Кореи считают, что КНДР готовится к проведению военного парада в честь 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля и 110-летия со дня рождения "вечного президента" КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По его данным, власти Южной Кореи зафиксировали передвижение северокорейских военных на аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна, где на протяжении последних лет проводится подготовка к военным парадам.

Как сообщает Yonhap, подготовка к параду находится на ранней стадии. При этом дата его проведения не уточняется.

Кроме того, власти Южной Кореи предполагают, что в случае проведения парада КНДР может продемонстрировать новый образец межконтинентальных баллистических ракет, мораторий на испытание которых в одностороннем порядке поддерживается республикой с конца 2017 года.

В сентябре 2021 года КНДР провела военный парад, посвященный 73-й годовщине основания республики. Агентство ЦТАК не сообщало о представлении новых стратегических вооружений на параде. В октябре 2020 года власти КНДР провели в Пхеньяне крупный военный парад, приуроченный к 75-летию основания Трудовой партии Кореи. На нем демонстрировались новая межконтинентальная баллистическая ракета, баллистическая ракета подводных лодок, а также другая продвинутая военная техника. Зарубежные аналитики каждый раз с большим вниманием следят за военными парадами в КНДР, поскольку на них могут быть показаны новые образцы военной техники.