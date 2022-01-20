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Республика Корея считает, что КНДР ведет подготовку военного парада

По данным агентства Yonhap, власти Южной Кореи зафиксировали передвижение северокорейских военных на аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна, где на протяжении последних лет проводят подготовку к военным парадам

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Власти Южной Кореи считают, что КНДР готовится к проведению военного парада в честь 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля и 110-летия со дня рождения "вечного президента" КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По его данным, власти Южной Кореи зафиксировали передвижение северокорейских военных на аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна, где на протяжении последних лет проводится подготовка к военным парадам.

Как сообщает Yonhap, подготовка к параду находится на ранней стадии. При этом дата его проведения не уточняется.

Кроме того, власти Южной Кореи предполагают, что в случае проведения парада КНДР может продемонстрировать новый образец межконтинентальных баллистических ракет, мораторий на испытание которых в одностороннем порядке поддерживается республикой с конца 2017 года.

В сентябре 2021 года КНДР провела военный парад, посвященный 73-й годовщине основания республики. Агентство ЦТАК не сообщало о представлении новых стратегических вооружений на параде. В октябре 2020 года власти КНДР провели в Пхеньяне крупный военный парад, приуроченный к 75-летию основания Трудовой партии Кореи. На нем демонстрировались новая межконтинентальная баллистическая ракета, баллистическая ракета подводных лодок, а также другая продвинутая военная техника. Зарубежные аналитики каждый раз с большим вниманием следят за военными парадами в КНДР, поскольку на них могут быть показаны новые образцы военной техники.

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