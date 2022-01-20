В ОДКБ заявили, что после операции в Казахстане продолжат укреплять военную составляющую

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделает определенные выводы после миротворческой миссии в Казахстане, но коренной перестройки работы объединения не будет. Об этом заявил в четверг журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"[Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане] для всех нас - определенный опыт. О чем он говорит? Все механизмы, правовое поле и силы и средства, которые созданы в ОДКБ, реально работают и способны выполнять задачи организации, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Конечно же, в коренной перестройке деятельности ОДКБ по итогам событий не видится необходимости, потому что система работает. Но определенные выводы будут сделаны и приняты к вниманию и исполнению".

Зась также сообщил, что ОДКБ после операции в Казахстане продолжит укреплять свою военную составляющую. "Мы намерены сделать для себя выводы из этих событий [в Казахстане]. Вместе с тем мы по-прежнему продолжим нашу деятельность по укреплению военной составляющей, продолжим нашу практическую деятельность по борьбе с терроризмом - это каналы вербовки террористических организаций, каналы финансирования. Продолжим нашу практическую деятельность по борьбе с нелегальной миграцией, с наркотрафиком и по ряду других актуальных для всех нас, всех наших стран угроз", - отметил он.