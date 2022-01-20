FT: Евросоюз заверил США, что не отказался от координации с Вашингтоном при диалоге с РФ

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз заверил США в приверженности переговорам с Россией при координации с Вашингтоном после неожиданного предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении Брюсселем собственного диалога с Москвой. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на официальные лица в сообществе.

Выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге с программой французского председательства в ЕС, Макрон заявил, что Европа не может довольствоваться координацией с США, ей нужен собственный диалог с Россией. По его словам, координация между Европой и США - это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы "европейцы сами вели диалог с Россией" по таким вопросам, как "коллективная безопасность, контроль над вооружениями".

Эта инициатива, как отмечает издание, буквально ошеломила раздраженных официальных лиц в Брюсселе. По словам дипломатов ЕС, подобное предложение "прозвучало впервые" и Париж не согласовал его с партнерами до выступления Макрона. "Нас не уведомили об этой бредовой идее, - цитирует газета заявление одного из официальных лиц. - Надеюсь, [американцы] понимают, что это ни к чему не приведет".

После заявления Макрона, которое было встречено аплодисментами в Страсбурге, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Участники беседы согласились с необходимостью "сильного, четкого и единого трансатлантического фронта", говорится в сообщении по ее итогам. Телефонный разговор состоялся в преддверии встречи Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 января.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.