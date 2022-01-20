СМИ: США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

По данным телеканала, Госдеп может одобрить запрос Анкары на приобретение у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16.

Источники телеканала во внешнеполитическом ведомстве США указали, что положительное решение может быть связано со стремлением Вашингтона "сохранить нынешний баланс сил в Эгейском море и оснастить своих союзников по НАТО" в условиях "возрастающей угрозы в Черном море".

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ею у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять Анкаре самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Турция заявила о желании купить у США дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. Однако есть риск, что Конгресс США может заблокировать такую сделку ввиду все еще актуальных разногласий между Вашингтоном и Анкарой вокруг приобретения Турцией российских ЗРС С-400.