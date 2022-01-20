Суд в Белоруссии приговорил обвиняемого в терроризме к 11 годам лишения свободы

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Суд Полоцкого района (Витебская область) приговорил обвиняемого в совершении акта терроризма после выборов президента Белоруссии в 2020 году к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Витебского областного суда.

"Обвиняемый признан виновным в совершении деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической и иной общественной деятельности, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (акт терроризма)", - отмечается в сообщении областного суда на сайте Верховного суда Белоруссии.

Судом установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый умышленно, находясь на одном из железнодорожных перегонов в Полоцком районе, закрепил заготовленный им фрагмент металлической проволоки за рельсы, с целью замыкания рельсовой цепи железнодорожного пути и приведения в непригодность для эксплуатации системы автоматической блокировки движения. "Обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам", - уточнили в суде.

Также судом доказано, что в ноябре 2020 года на одном из участков автодороги в Полоцком районе с целью воспрепятствования движению патриотического автопробега обвиняемый разбросал на полосе движения изготовленные лично металлические шипы, в результате наезда на которые произошло повреждение шин четырех автомобилей, участвовавших в автопробеге. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметили в Витебском областном суде. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, пояснили в суде.