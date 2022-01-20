Глава британского Минобороны заявил о возможности новых поставок оружия на Украину

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании заявил о готовности рассмотреть вопрос о новых поставках оборонительных вооружений на Украину. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Daily Mail.

"Я продолжу внимательно изучать вопрос об отправке Украине дополнительной партии оборонительных вооружений. Я не исключаю никаких вариантов в рамках оказания Украине помощи в сфере самообороны, - сказал Уоллес. - Соединенное Королевство намерено поддерживать Украину, ее суверенитет и защищать наши взаимные интересы. Мы помогали им (украинцам - прим. ТАСС) повышать оборонный потенциал в течение восьми лет и решили нарастить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников".

Как говорится в статье газеты, Великобритания уже направила Украине 2 тыс. противотанковых ракет. Как подчеркнули в посольстве РФ в Лондоне, этот шаг "лишь разожжет конфликт и увеличит напряженность".

В понедельник Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ. Он также подтвердил, что вместе с вооружениями Лондон направляет на Украину небольшую группу военнослужащих, которые проведут необходимый инструктаж для украинских солдат и офицеров, а затем вернутся в королевство.

Украинские СМИ предполагают, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.