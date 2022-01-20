В полярных учениях США и НАТО в марте примут участие 35 тыс. военных

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. 35 тыс. военных из 28 государств и авианосец США примут участие в полярных учениях НАТО Cold Response - 2022. Об этом сообщило в четверг постоянное представительство США при НАТО.

"Крупнейшие полярные учения США и НАТО Cold Response - 2022 с участием 35 тыс. военных из 28 государств и американского авианосца "Гарри Трумэн" стартуют в марте этого года", - сообщила американская миссия.

13 января оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота РФ о проведении многонациональных учений Cold Response - 2022. Как сообщили журналистам в пресс-службе флота, с предварительными планами предстоящих маневров Вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран - участниц Североатлантического альянса командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева ознакомил во время планового сеанса видео-конференц-связи командующий оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло. На флоте уточнили, что при этом генерал-лейтенант Ингве Одло заверил, что Вооруженные силы Королевства Норвегия (входит в НАТО) строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.

Как сообщила норвежская сторона, многонациональные учения Cold Response - 2022 состоятся в марте-апреле. Они пройдут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.

В отличие от миссии США Норвегия информировала Россию и предполагаемом участии в маневрах 40 тыс. военных.