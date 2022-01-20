Парламент Молдавии ввел режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Такое постановление было принято в четверг на экстренном заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок", - зачитала проект постановления в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица. Постановление было одобрено голосами правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция голосовала против, возложив вину за газовый кризис на действующее правительство.

В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять финансовые средства для закупки природного газа, координировать работу СМИ, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.

По данным кабинета министров, газораспределительной компании "Молдовагаз" не хватает примерно $25 млн, чтобы рассчитаться за топливо, потребленное в период с 1 по 15 января. В этой ситуации кабин намерен предоставить "Молдовагазу" отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость на зимний период, а также выделить компании в аванс средства, предусмотренные для компенсации населению подорожания газа. О том, что "Молдовагаз" испытывает финансовые трудности, было известно заранее, однако в правительстве Молдавии ждали, что поддержку компании окажет "Газпром", который является ее крупнейшим акционером.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.

Как объяснил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в республике. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. куб. м, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $450.