Госдеп одобрил запрос стран Балтии на поставки Украине оружия производства США

ТАСС, 21 января. Госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине, в частности противотанковых систем. Об этом в среду сообщила газета Politico.

По сведениям источника в американской администрации, последний из трех направленных этими европейскими союзниками по НАТО запросов был одобрен в среду, сразу после его получения накануне вечером.

Как уточняет издание, в соответствии с правилами экспортного контроля Соединенных Штатов страны должны были получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине. Неназванный чиновник отказался перечислить конкретные виды вооружений, о которых идет речь.

Ранее в среду газета информировала, что Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений, в том числе противотанковых и противовоздушных систем. Отмечалось, что обратившиеся страны ожидают ответа Госдепартамента. При этом издание подчеркивало, что, по его оценкам, на реализацию подобной процедуры могли "потребоваться месяцы".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.