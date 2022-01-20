В ОДКБ подчеркнули необходимость помощи Таджикистану для сдерживания потенциальных угроз

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в четверг подчеркнул необходимость помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз. Об этом сообщили ТАСС в четверг в секретариате ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал депутатов о ситуации в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ и обозначил угрозы, исходящие с территории Афганистана. Станислав Зась подчеркнул необходимость оказания помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз", - говорится в сообщении.

Отдельно Зась проинформировал депутатов об итогах проведения миротворческой операции в Казахстане. Он отметил, что потерь среди личного состава, вооружений и военной техники по ее итогам нет.