Раиси: Иран поддерживает инициативу РФ по встрече спикеров парламентов стран региона

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Иранская сторона поддерживает инициативу РФ по проведению конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, России и Турции. Об этом заявил в четверг президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

"Исламская Республика Иран считает очень важной инициативу Российской Федерации по проведению конференции председателей парламентов Ирана, России, Пакистана, Турции и Китая по борьбе с терроризмом. И мы поддерживаем данную инициативу председателя Государственной думы [Вячеслава Володина]", - отметил он.

Проведение конференции спикеров парламентов запланировано на текущий год в Москве.