"Единая Осетия" осудила попытки части депутатов создать напряженность в стране

ЦХИНВАЛ, 20 января. /ТАСС/. Пропрезидентская партия Южной Осетии "Единая Осетия" осуждает действия группы депутатов, которые ранее выступили с обращением об отрешении от должности президента республики Анатолия Бибилова. Соответствующее заявление партии опубликовано в четверг на официальном сайте законодательного органа страны.

Большинство депутатов парламента Республики Южная Осетия в ходе сессии в среду не поддержали предложение об отрешении президента страны Анатолия Бибилова от должности.

"Фракция Республиканской политической партии (РПП) "Единая Осетия" решительно осуждает попытки группы депутатов создать очередной очаг напряженности как в парламенте РЮО, так и в республике в целом и заявляет, что подобные антиконституционные действия ведут к огромным имиджевым потерям для нашей Родины", - говорится в заявлении партии.

В заявлении отмечено, что 11 января 2022 года на имя председателя парламента Южной Осетии Алана Тадтаева поступило обращение группы депутатов с предложением вынести на заседание сессии парламента вопрос об отрешении от должности президента республики Анатолия Бибилова.

"19.01.2022 года той же группой депутатов в нарушение Конституции Республики Южная Осетия была осуществлена попытка вынести данный вопрос на заседание сессии парламента Республики Южная Осетия. В связи с вышеуказанным и исходя из того, что процедура отрешения президента в отсутствии заключения Верховного суда и заключения Конституционного суда не может быть инициирована в принципе <...>, заявляем, что данная предложенная инициатива является ничем иным как популизмом и попыткой раскачать общественно-политическую ситуацию в республике накануне предстоящих выборов президента Республики Южная Осетия", - подчеркивается в документе.

Депутаты от фракции "Единая Осетия" также подчеркнули, что поддерживают всенародно избранного президента РЮО и не допустят создания угроз для государственности республики Южная Осетия.