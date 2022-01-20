Глава Приднестровья заявил, что республика продолжит оказывать поддержку миротворцам РФ

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Власти непризнанного Приднестровья продолжат оказывать поддержку миротворческой миссии под эгидой России на Днестре. Об этом в четверг сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский, выступая с ежегодным посланием к органам власти и управления республики.

"Продолжить прилагать усилия, направленные на поддержку миротворческой операции под эгидой Российской Федерации", - передает его слова пресс-служба президента.

Кроме того, лидер Приднестровья отметил необходимость "содействовать стабильному функционированию всех уровней переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, включая недопущение попыток разрушения формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Во взаимодействии с международными партнерами Тирасполь будет принимать меры, чтобы "подвигнуть молдавскую сторону к участию в мирном переговорном процессе и исполнению ею ранее взятых на себя обязательств".

Российские миротворцы вошли в зону боевых действий на Днестре 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова. В настоящее время российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. За весь период службы здесь не зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что делает миротворческую операцию в Приднестровье одной из самых эффективных в Европе. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности и категорически против предложений Кишинева об их выводе или трансформации работы в гражданскую миссию.