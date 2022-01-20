В ЕС заявили, что Брюссель и Москва на переговорах "разошлись в политических оценках"

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Замгенсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора заявил, что они с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках". Об этом Мора написал в четверг в Twitter.

"Мы по большей части глубоко разошлись в анализе и политических оценках, но я всегда высоко оцениваю его готовность к последовательному диалогу", - написал Мора.

Он встречался с Руденко для обсуждения положения дел на пространстве СНГ.

Ранее дипломат написал в Twitter о своем визите в Россию. Он подчеркнул, что на переговорах по архитектуре европейской безопасности ЕС намерен придерживаться "принципов, подтвержденных министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу в Бресте".

Мора является третьим лицом в дипломатической иерархии ЕС после верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсека внешнеполитической службы Стефано Саннино.