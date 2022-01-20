Литва уменьшила с €1 тыс. до €300 пособие согласившимся вернуться домой мигрантам

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Литва уменьшила мотивационное пособие, которое выплачивается нелегальным мигрантам, добровольно согласившимся вернуться в свою страну, с €1 тыс. до €300, то есть вернулась к размеру выплаты, действовавшему до 8 декабря 2021 года. Об этом в четверг сообщила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

"С 20 января мы возвращаем прежний порядок, когда мигрантам предлагалась выплата в €300, а дальнейшие решения по размеру пособия будут приняты после оценки ситуации с принудительной высылкой нелегалов", - сказала она.

За период миграционного кризиса пособие в размере €1 тыс. получили, по данным МВД, 155 лиц, в размере €300 - 310 мигрантов. Выплату в €500, которую назначают детям, получили 11 лиц. Всего из Литвы на добровольных началах выехали 537 нелегальных мигрантов.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4,2 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Среди них преобладали граждане Ирака: их среди нарушителей насчитывалось 2 858 человек. Багдад не соглашается на возврат нелегалов, которых выслали бы принудительно.

С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу мигрантов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, а основной поток нелегалов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.