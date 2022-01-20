Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о том, что заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ (Уильям Лай) проведет контакты с американскими официальными лицами в ходе транзитных остановок на территории США.

"Китай неоднократно выражал свою позицию по вопросу транзита через США представителей администрации Тайваня, а также касательно контактов Тайваня и США", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую информацию. "Китай всегда выступал решительно против организации подобного транзита Соединенными Штатами или любой другой страной, установившей дипломатические отношения с Китаем, и всегда выступал против любых форм официальных контактов между Тайванем и США", - добавил дипломат.

"Мы призываем американскую сторону соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, всерьез относиться к позиции и озабоченностям Китая, перестать поддерживать любые формы официальных контактов с Тайванем и не посылать ложные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня", - указал Чжао Лицзянь.

Он также отметил, что "в мире есть только один Китай, Тайвань является неотделимой частью территории Китая". Как указал дипломат, "любая попытка создать "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" непременно будет отвергнута китайским народом.

Как сообщило в четверг центральное информационное агентство Тайваня, заместитель главы тайваньской администрации Лай Циндэ проведет контакты с американскими официальными лицами в ходе транзитных остановок на территории США. Он планирует сделать их на пути в Гондурас и обратно в ходе поездки 27-29 января. Тайваньская делегация приглашена на церемонию инаугурации президента Гондураса Сиомары Кастро, эта латиноамериканская республика является одной из 15 стран, которые поддерживают дипломатические связи с Тайбэем в ущерб отношениям с КНР. В ходе краткого пребывания в Гондурасе глава тайваньской делегации, как ожидается, проведет серию двусторонних встреч с иностранными гостями церемонии, в том числе с вице-президентом США Камалой Харрис.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из провинций КНР.